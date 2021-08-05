Зеленский: Если ты чувствуешь Донбасс Россией – нужно ехать и искать себе место в России

5 августа, 11:55

Любителям России не стоит оставаться на временно оккупированном Донбассе, ведь он никогда не станет российскими. Таким людям стоит искать себе место в РФ, заявил в интервью каналу Дом президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что никто никого не выгоняет, но он хочет, чтобы его правильно поняли.

«Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, нам – в Россию, мы – русские». То это большая ошибка – оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», – сказал Зеленский.

Он сказал, что неважно как долго Донбасс будет оккупирован, и сравнил его с Берлинской стеной. «В любом случае люди, история воспользуются моментом, стена рухнет», – объяснил он.

«Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал ее Россией. Если ты так чувствуешь, то должен понять – во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России», – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, это правильно, ведь без Украины на этой территории цивилизации не будет. Он считает, что Украина будет расти вверх, а Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. «Поэтому счастья для этих людей здесь не будет», – сказал президент.

Зеленский также призвал жителей временно оккупированных территорий, которые считают себя украинцами и Донбасс украинским, «быть там и держаться – ведь эта земля будет деоккупирована в любом случае».

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.