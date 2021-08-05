Премьер Финляндии вернула в бюджет страны деньги за свои завтраки

5 августа, 11:22

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет страны деньги за свои завтраки, на которые она тратила по 850 евро в месяц. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

За прошлый год Марин выплатила в бюджет больше 10 тысяч евро. До конца августа она должна вернуть еще 4,2 тысячи евро за 2021 год.

В конце мая стало известно, что премьер-министр Финляндии и ее семья завтракали в официальной резиденции за бюджетный счет, хотя законом не предусмотрены подобные траты. В окружении Марин утверждали, что премьер об этом не знала — она считала, что предыдущие премьеры тоже пользовались такой льготой. В ходе скандала она пообещала выплатить потраченные деньги и поблагодарила за разъяснение закона.

После этого полиция начала расследования против чиновников из администрации Марин, при этом в ведомстве подчеркнули, что саму премьер-министра не подозревают в каких-либо преступлениях. В итоге полиция установила, что в их действиях не было злоупотребления полномочиями или нарушений служебных обязанностей.

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года в возрасте 34 лет. Она — самый молодой премьер во всем мире.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.