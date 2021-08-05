Премьер Финляндии вернула в бюджет страны деньги за свои завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет страны деньги за свои завтраки, на которые она тратила по 850 евро в месяц. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

За прошлый год Марин выплатила в бюджет больше 10 тысяч евро. До конца августа она должна вернуть еще 4,2 тысячи евро за 2021 год.

В конце мая стало известно, что премьер-министр Финляндии и ее семья завтракали в официальной резиденции за бюджетный счет, хотя законом не предусмотрены подобные траты. В окружении Марин утверждали, что премьер об этом не знала — она считала, что предыдущие премьеры тоже пользовались такой льготой. В ходе скандала она пообещала выплатить потраченные деньги и поблагодарила за разъяснение закона.

После этого полиция начала расследования против чиновников из администрации Марин, при этом в ведомстве подчеркнули, что саму премьер-министра не подозревают в каких-либо преступлениях. В итоге полиция установила, что в их действиях не было злоупотребления полномочиями или нарушений служебных обязанностей.

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года в возрасте 34 лет. Она — самый молодой премьер во всем мире.