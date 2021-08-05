США разрешат въезд в страну только привитым иностранцам

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому практически все иностранцы должны пройти полную вакцинацию против коронавируса, чтобы въехать в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, США намерены возобновить международный туризм, чтобы поспособствовать развитию бизнеса авиакомпаний и туриндустрии, однако не готовы сразу снять все ограничения из-за роста числа заразившихся дельта-штаммом COVID-19.

Сейчас специальные межведомственные группы работают над новой системой въезда в США, которая будет действовать до полного снятия ограничений, рассказал представитель Белого дома. Он не уточнил, для каких иностранцев будет сделано исключение на вакцинацию, отметив только, что это небольшая группа людей.

Как отмечает агентство, Белый дом обсудил с авиакомпаниями и другими заинтересованными сторонами то, как он будет внедряться обязательная вакцинация для иностранцев. Ожидается, что в скором времени администрация США объяснит, разрешат ли въезд тем, кто привился препаратами, не одобренными на территории Соединенных Штатов.