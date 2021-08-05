США разрешат въезд в страну только привитым иностранцам

5 августа, 11:42

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому практически все иностранцы должны пройти полную вакцинацию против коронавируса, чтобы въехать в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, США намерены возобновить международный туризм, чтобы поспособствовать развитию бизнеса авиакомпаний и туриндустрии, однако не готовы сразу снять все ограничения из-за роста числа заразившихся дельта-штаммом COVID-19.

Сейчас специальные межведомственные группы работают над новой системой въезда в США, которая будет действовать до полного снятия ограничений, рассказал представитель Белого дома. Он не уточнил, для каких иностранцев будет сделано исключение на вакцинацию, отметив только, что это небольшая группа людей.

Как отмечает агентство, Белый дом обсудил с авиакомпаниями и другими заинтересованными сторонами то, как он будет внедряться обязательная вакцинация для иностранцев. Ожидается, что в скором времени администрация США объяснит, разрешат ли въезд тем, кто привился препаратами, не одобренными на территории Соединенных Штатов.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.