В США бушуют масштабные пожары

5 августа, 12:59

В Калифорнии лесной пожар распространился на территорию в более 110 тысяч гектаров. Об этом сообщает Reuters в четверг, 5 августа.

Пожар, получивший название Dixie, начался еще 14 июля в округах Бьютт и Плюмас в Северной Калифорнии, но за последние несколько дней вырос в геометрической прогрессии, охватив территорию в общей сложности в 274 тысяч 139 акров (110 тысяч га).

На данный момент пожар локализован всего на 35%. Сдерживание пламени затрудняют сильные ветры и крутой рельеф местности. При этом, согласно прогнозам синоптиков, жаркая и засушливая погода продолжит способствовать распространению пламени.

Ранее пламя в нескольких местах перескочило границы периметра, что вызвало дополнительные приказы об эвакуации примерно 15 тысяч человек. Пожар уже уничтожил 67 домов.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.