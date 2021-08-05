Москва ценит позицию Турции по С-400

5 августа, 10:39

Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства находятся в контакте по этому вопросу, заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал», — сказал Пилипсон.

«Ценим позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400 Пилипсон пояснил, что «профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества».

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.