Эрдоган: Азербайджан с первого дня оказывает всестороннюю поддержку

5 августа, 00:42

«Сегодня у нас состоялся телефонный разговор с моим братом Ильхамом Алиевым. Он сообщил об отправке самолета-амфибии».

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью ряду турецких телеканалов.

Президент Эрдоган отметил, что Азербайджан с первого дня оказывает всестороннюю поддержку в тушении пожаров и предотвращении их распространения: «Выражаю благодарность каждому государству за поддержку. Самый главный среди них — Азербайджан. В настоящее время они борются с пожаром в нашей стране с помощью пожарного вертолета и большого количества личного состава. Прибытие самолета-амфибии внесет значимый вклад в тушение пожаров» (цитата по АПА).

﻿

Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».