Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой.

Данные о модели Mi Mix 4 просочились в Weibo, уточняет РИА Новости.

На инсайдерском видео продемонстрирована работа матрицы будущего смартфона — это гибкая OLED-панель. Во включенном состоянии не видна селфи-камера, которая встроена в верхний край экрана. Аналогичных решений другие производители пока еще не показали.

Ожидается, что китайская компания, наряду с уникальным дисплеем, добавит в Xiaomi Mi Mix 4 передовые функции. Смартфону приписывают анонсированный процессор Snapdragon 888 Plus.

В Xiaomi анонсировали презентацию модели, которая должна пройти 10 августа. Серию Mi Mix вспомнят после долгого перерыва — последний смартфон в ней вышел в 2018 году.