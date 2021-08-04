Пожары в Турции приблизились к теплоэлектроцентрали

В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй, передает «Анадолу».
Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.
Как сообщается, огонь, распространяющийся под действием ветра, достиг проволочного ограждения ТЭЦ.
В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности.
В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.
Персонал станции эвакуирован, с территории объекта вынесены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
Тушение пожара осложняет сильный ветер.