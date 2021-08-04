Наши пожарные проявляют героизм в Турции

4 августа, 23:25

Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана, находящиеся в братской стране в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, в настоящее время профессионально продолжают операции по тушению пожаров.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, в результате совместных усилий турецких и азербайджанских пожарных вчера были потушены пожары в районе Денизли.

В то же время, благодаря усилиям наших пожарных, действующих на территории Мармариса, удалось предотвратить распространение лесных пожаров во многих направлениях.

В настоящее время противопожарные силы МЧС продолжают принимать необходимые меры для тушения продолжающихся пожаров в направлении Каваклы, Иланлы и Чайхисар в городе Мармарис.


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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».