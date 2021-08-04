Наши пожарные проявляют героизм в Турции

Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана, находящиеся в братской стране в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, в настоящее время профессионально продолжают операции по тушению пожаров.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, в результате совместных усилий турецких и азербайджанских пожарных вчера были потушены пожары в районе Денизли.

В то же время, благодаря усилиям наших пожарных, действующих на территории Мармариса, удалось предотвратить распространение лесных пожаров во многих направлениях.

В настоящее время противопожарные силы МЧС продолжают принимать необходимые меры для тушения продолжающихся пожаров в направлении Каваклы, Иланлы и Чайхисар в городе Мармарис.



