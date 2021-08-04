У Украины пока нет денег на запуск 5G

4 августа, 23:11

Правительство одобрило изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного бюджетного финансирования. Решение было принято во время заседания Кабмина в среду, 4 августа, пишет «Корреспондент».

Согласно постановлению правительства, объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.

Определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

Вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 — 3800 МГц не удалось решить из-за отсутствия бюджетного финансирования.

﻿

Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».