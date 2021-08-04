У Украины пока нет денег на запуск 5G

Правительство одобрило изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного бюджетного финансирования. Решение было принято во время заседания Кабмина в среду, 4 августа, пишет «Корреспондент».

Согласно постановлению правительства, объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.

Определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

Вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 — 3800 МГц не удалось решить из-за отсутствия бюджетного финансирования.