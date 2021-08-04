Ди Каприо показал пожары в Якутии

4 августа, 22:56

Голливудский актер и экоактивист Леонардо Ди Каприо опубликовал у себя в Instagram видео, в котором запечатлены пожары в Якутии.

Оригинальный ролик, составленный изданием Guardian, рассказывает о последнем месяце, в который на мир обрушились стихийные бедствия. Кроме российских пожаров, в нем упомянуты наводнения в Бельгии, экстремальные температуры в США и оползни в Индии.

Ранее местные активисты обратились к звезде и основателю фонда по сохранению экологической среды с просьбой помочь справиться с проблемой. «Сибирь умирает сейчас. Вся Сибирь надеется на вашу помощь», — писали они. Звезда «Титаника» в ответ пообещал помочь, напоминает «Газета.ру». Он отметил, что попробует поговорить с якутскими властями и выяснить, чем можно помочь.

 

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Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».