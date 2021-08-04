Ди Каприо показал пожары в Якутии

Голливудский актер и экоактивист Леонардо Ди Каприо опубликовал у себя в Instagram видео, в котором запечатлены пожары в Якутии.

Оригинальный ролик, составленный изданием Guardian, рассказывает о последнем месяце, в который на мир обрушились стихийные бедствия. Кроме российских пожаров, в нем упомянуты наводнения в Бельгии, экстремальные температуры в США и оползни в Индии.

Ранее местные активисты обратились к звезде и основателю фонда по сохранению экологической среды с просьбой помочь справиться с проблемой. «Сибирь умирает сейчас. Вся Сибирь надеется на вашу помощь», — писали они. Звезда «Титаника» в ответ пообещал помочь, напоминает «Газета.ру». Он отметил, что попробует поговорить с якутскими властями и выяснить, чем можно помочь.