Чавушоглу: По поручению президента Алиева в Турцию будет направлена новая группа пожарных

4 августа, 22:37

“Сегодня мне позвонил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана г-н Кямаледдин Гейдаров и сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева завтра из Азербайджана в Турцию для поддержки будет направлена новая группа пожарных”.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в связи с пожарами в Анталии. Его слова приводит АПА.

Министр сказал, что для поддержки тушения пожаров в Турции из Азербайджана завтра прибудет самолет, 10 членов экипажа, 40 пожарных машин с расчетами из 150 человек.

М.Чавушоглу также отметил, что из Азербайджана отправлены две цистерны, используемые на вертолетах для тушения пожаров.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».