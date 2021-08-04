Гулузаде: Решение правительства позволит развивать туризм

Расширение списка стран, гражданам которых разрешен въезд и выезд из Азербайджана, будет способствовать развитию туризма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, комментируя поправку в решение Кабмина «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Представитель агентства считает, что европейские страны являются приоритетными туристическими рынками для Азербайджана: «Мы полагаем, что это создаст определенные возможности для развития туризма. В настоящее время резидентам 29 стран разрешено посещать Азербайджан. В первую очередь, эти условия были созданы для граждан России и Турции. Позже в список были добавлены 7 стран, включая страны Ближнего Востока и Северной Америки. Мы предполагаем, что география в дальнейшем расширится. По мере борьбы с пандемией, усиления процесса вакцинации, постепенно начинает восстанавливаться и сфера туризма во всем мире. Однако речи о полном восстановлении в этом году не идет. Возвращение к показателям 2019 года ожидается при самом оптимистичном подходе в 2023 году. Восстановление глобального туризма, в том числе и в Азербайджане, прогнозируется в 2025 году».

«Если сравнивать с прошлым годом, то наблюдается рост показателей. Это касается как выезжающих из Азербайджана за рубеж, так и приезжающих в нашу страну из-за рубежа. Фактически в прошлом году не было туризма», — приводит его слова «Репорт».