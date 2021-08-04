Гулузаде: Решение правительства позволит развивать туризм

4 августа, 21:25

Расширение списка стран, гражданам которых разрешен въезд и выезд из Азербайджана, будет способствовать развитию туризма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, комментируя поправку в решение Кабмина «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Представитель агентства считает, что европейские страны являются приоритетными туристическими рынками для Азербайджана: «Мы полагаем, что это создаст определенные возможности для развития туризма. В настоящее время резидентам 29 стран разрешено посещать Азербайджан. В первую очередь, эти условия были созданы для граждан России и Турции. Позже в список были добавлены 7 стран, включая страны Ближнего Востока и Северной Америки. Мы предполагаем, что география в дальнейшем расширится. По мере борьбы с пандемией, усиления процесса вакцинации, постепенно начинает восстанавливаться и сфера туризма во всем мире. Однако речи о полном восстановлении в этом году не идет. Возвращение к показателям 2019 года ожидается при самом оптимистичном подходе в 2023 году. Восстановление глобального туризма, в том числе и в Азербайджане, прогнозируется в 2025 году».

«Если сравнивать с прошлым годом, то наблюдается рост показателей. Это касается как выезжающих из Азербайджана за рубеж, так и приезжающих в нашу страну из-за рубежа. Фактически в прошлом году не было туризма», — приводит его слова «Репорт».

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».