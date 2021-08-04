Реализация трехсторонних заявлений — приоритет для России

4 августа, 20:41

Российская сторона рассматривает как приоритетное направление в послевоенном урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января 2021 года.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ документе «О позиции России на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

Кроме того, в министерстве назвали полезным возможное участие в гумдеятельности в зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, агентств ООН, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Параметры их возможной работы должны быть согласованы в прямой координации с Баку и Ереваном», — добавили в МИД РФ.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».