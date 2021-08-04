Реализация трехсторонних заявлений — приоритет для России

Российская сторона рассматривает как приоритетное направление в послевоенном урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января 2021 года.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ документе «О позиции России на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

Кроме того, в министерстве назвали полезным возможное участие в гумдеятельности в зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, агентств ООН, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Параметры их возможной работы должны быть согласованы в прямой координации с Баку и Ереваном», — добавили в МИД РФ.