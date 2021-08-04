Каждый второй россиянин не против установки памятника Сталину

4 августа, 20:27

Почти половина россиян — 48% — поддерживают идею установки памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине Победы. Это показал опрос, проведенный «Левада-центром». 20% опрошенных отрицательно относятся к этой идее, 29% — безразлично.

Доля сторонников установки памятника Сталину выросла почти в два раза с 2010 года, когда эту идею поддерживали 25% опрошенных, а отрицательно к ней относились 36%, пишет «Медуза».

«Левада-центр» отмечает, что особенно сильно выросло число сторонников установки памятника Сталину среди самых молодых респондентов (в возрастной группе 18-24 года) — с немногим более 10% до примерно 50%.

Социологи также выяснили, как россияне относятся к идее строительства музейного комплекса, который предлагается назвать «Сталин-Центр». О таких планах в апреле объявило отделение КПРФ в Нижегородской области.

60% опрошенных ответили, что полностью поддерживают (26%) или скорее поддерживают (34%) эту идею.

В конце июня «Левада-центр» опубликовал результаты другого опроса, показавшего, что 56% россиян считают Сталина «великим вождем». За последние пять лет доля людей, согласных с таким мнением, выросла в два раза. Еще одно исследование показало, что 39% россиян считают Сталина выдающейся личностью.

﻿

Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».