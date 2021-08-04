Гебрейесус от имени ВОЗ требует запретить ревакцинацию

Всемирная организация здравоохранения выступает за введение моратория на ревакцинацию. Соответствующее заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Как подчеркнул Гебрейесус, ВОЗ еще в мае призывала обеспечить к концу сентября вакцинацию как минимум 10% населения в каждой стране мира.

Однако если в некоторых развитых странах к настоящему моменту на 100 человек сделано уже почти по 100 уколов вакцин, в большинстве бедных стран этот показатель не превышает 1,5 укола на 100 человек. В связи с этим, подчеркнул Гебрейесус, развитым странам нужно отказаться от ревакцинации как минимум до конца сентября, чтобы добиться изначально поставленной ВОЗ цели.

Официально массовую кампанию по ревакцинации пока начал только Израиль, напоминает «Медуза». Третью дозу вакцины там сейчас могут получить пожилые люди, вакцинировавшиеся больше пяти месяцев назад. Во многих других развитых странах ревакцинация обсуждается, хотя еще не начата.

ВОЗ опасается, что бедные страны с низким уровнем вакцинированного населения могут стать источником новых, более заразных и смертельных мутаций коронавируса.