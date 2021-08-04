Найден труп еще одного армянского военного

В результате проведенных сегодня армянами в районе Физули поисковых работ были обнаружены и эвакуированы останки еще одного армянского военнослужащего, пишет армянский интернет-сайт news.am.

Его личность будет установлена в Армении по итогам судебно-медицинской экспертизы.

После прекращения огня на возвращенных Азербайджаном территориях было обнаружено 1630 тел.