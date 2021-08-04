Немецкий пенсионер прятал на участке танк времен Великой Отечественной войны

4 августа, 17:52

Суд в Германии вынес приговор 84-летнему пенсионеру, прятавшему на участке старый танк. Об этом сообщает BBC News.

В 2015 году немецкие правоохранители обыскали участок престарелого жителя города Хайкендорф, земля Шлезвиг-Гольштейн, и обнаружили там танк «Пантера» без гусениц, а также зенитную пушку, автоматы, пистолеты и другое оружие времен Второй мировой войны. Чтобы изъять весь накопленный арсенал, пришлось привлечь армию.

В понедельник, 2 августа, пенсионера признали виновным в незаконном хранении оружия и приговорили к условному лишению свободы на год и два месяца. Кроме того, его оштрафовали на 250 тысяч евро (22 миллиона рублей) и обязали в течение двух лет продать или подарить танк и орудие музеям или коллекционерам.

Адвокат пенсионера рассказал, что один из музеев в США заинтересовался танком.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».