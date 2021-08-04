Немецкий пенсионер прятал на участке танк времен Великой Отечественной войны

Суд в Германии вынес приговор 84-летнему пенсионеру, прятавшему на участке старый танк. Об этом сообщает BBC News.

В 2015 году немецкие правоохранители обыскали участок престарелого жителя города Хайкендорф, земля Шлезвиг-Гольштейн, и обнаружили там танк «Пантера» без гусениц, а также зенитную пушку, автоматы, пистолеты и другое оружие времен Второй мировой войны. Чтобы изъять весь накопленный арсенал, пришлось привлечь армию.

В понедельник, 2 августа, пенсионера признали виновным в незаконном хранении оружия и приговорили к условному лишению свободы на год и два месяца. Кроме того, его оштрафовали на 250 тысяч евро (22 миллиона рублей) и обязали в течение двух лет продать или подарить танк и орудие музеям или коллекционерам.

Адвокат пенсионера рассказал, что один из музеев в США заинтересовался танком.