Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике

Новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков, считает Анатолий Чубайс. Для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью

Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков, предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы. РБК ознакомился с копией письма. Его содержание подтвердил источник РБК, знакомый с повесткой этой встречи, которая прошла в конце июня в закрытом формате.

По мнению Чубайса, российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией в мире, однако она же открывает перед страной и новые возможности.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме.