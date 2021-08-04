Зеленскому запретили ездить на передовую

4 августа, 16:33

Временный запрет на посещение украинскими должностными лицами зоны боевых действий в Донбассе распространяется и на президента страны Владимира Зеленского. Об этом «Українським Новинам» сообщили в Генеральном штабе.

Такое ограничение было введено на 10 дней из-за процесса приема-передачи должности командующего Операцией Объединенных сил (ООС). «Запрет распространяется на всех. Если все, то все, никаких исключений быть не может», — заявили в Генштабе.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».