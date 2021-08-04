Куртулмуш: Анкара отвергает попытки США превратить Турцию в «станцию приема беженцев»

4 августа, 16:10

Анкара отвергает попытки США превратить Турцию в «станцию приема беженцев» и считает их неприемлемыми.

Об этом написал в Twitter зампредседателя партии Справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш, комментируя решение Вашингтона о расширении программы приема беженцев из Афганистана из-за насилия со стороны талибов, передает «Анадолу».

«Империалисты, занимающиеся расчетами относительно того, куда будут отправлены афганские беженцы, должны сначала отчитаться о том, во что они превратили Афганистан в ходе десятков лет оккупации», — написал Куртулмуш.

Замглавы правящей партии Турции привлек внимание к общеизвестному факту о том, что длительная иностранная оккупация способствовала зарождению террористических организаций в Афганистане.

«Анкара отвергает планы США по использованию Турции в качестве «станции приема беженцев», это неприемлемо», — подчеркнул Куртулмуш.

Госдепартамент США объявил в понедельник о новой программе, в рамках которой тысячи афганцев получат возможность переселиться в США в качестве беженцев.

Госдеп США уточняет, что доступ к программе открыт и для афганцев, которых наняли в Афганистане базирующиеся в США СМИ или неправительственные организации.

В ведомстве указали на возможность потока мигрантов через территорию ряда стран, в том числе Турции.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».