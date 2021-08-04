Куртулмуш: Анкара отвергает попытки США превратить Турцию в «станцию приема беженцев»

Анкара отвергает попытки США превратить Турцию в «станцию приема беженцев» и считает их неприемлемыми.

Об этом написал в Twitter зампредседателя партии Справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш, комментируя решение Вашингтона о расширении программы приема беженцев из Афганистана из-за насилия со стороны талибов, передает «Анадолу».

«Империалисты, занимающиеся расчетами относительно того, куда будут отправлены афганские беженцы, должны сначала отчитаться о том, во что они превратили Афганистан в ходе десятков лет оккупации», — написал Куртулмуш.

Замглавы правящей партии Турции привлек внимание к общеизвестному факту о том, что длительная иностранная оккупация способствовала зарождению террористических организаций в Афганистане.

«Анкара отвергает планы США по использованию Турции в качестве «станции приема беженцев», это неприемлемо», — подчеркнул Куртулмуш.

Госдепартамент США объявил в понедельник о новой программе, в рамках которой тысячи афганцев получат возможность переселиться в США в качестве беженцев.

Госдеп США уточняет, что доступ к программе открыт и для афганцев, которых наняли в Афганистане базирующиеся в США СМИ или неправительственные организации.

В ведомстве указали на возможность потока мигрантов через территорию ряда стран, в том числе Турции.