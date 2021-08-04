В Турции локализовали 160 из 174 лесных пожаров

4 августа, 12:30

В Турции в период с 28 июля по 4 августа локализованы 160 из 174 очагов лесных пожаров.

Об этом сообщили в Управлении лесного хозяйства Турции.

По данным управления, за последние 8 дней пожары зафиксированы в лесных массивах 39 провинций Турции.

По состоянию на утро 4 августа, продолжаются 7 лесных пожаров.

В тушении участвуют 5 250 человек; задействованы 16 самолетов, 9 БПЛА, 45 вертолетов, до тысячи единиц техники.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».