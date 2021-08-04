Температура в Греции приблизилась к +50°C

На севере Греции в городе Лангадас 3 августа Национальная обсерватория Афин зафиксировала самую высокую температуру в стране. Она достигла +47,1 градуса по Цельсию.

Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.

За ними — Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6 до +45,9 по Цельсию.

В столице Греции самая высокая температура дня +45°С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

По прогнозам метеорологов, в дальнейшем также будет держаться высокая температура более 40°С.