Китайская Tencent запретит подросткам играть больше часа в день после того, как в госСМИ игры назвали «духовным опиумом»

4 августа, 12:01

Китайская компания Tencent, крупнейший издатель видеоигр в мире, объявила, что ограничит максимальное время, которое несовершеннолетние смогут тратить на ее игры.

Предполагается, что подросткам можно будет играть в онлайн-игры в будни не более часа в день. Помимо этого, детям до 12 лет Tencent запретит тратить деньги на внутриигровые покупки.

Такое решение в компании приняли через несколько часов после того, как в государственном издании Economic Information Daily вышла статья с критикой индустрии видеоигр. В статье игры были названы «духовным опиумом», а также высказывались опасения, что у несовершеннолетних возникает зависимость от игр.

В статье отдельно упоминалась игра Honor of Kings от Tencent — по данным издания, она особенно популярна среди школьников, и они играют в нее до восьми часов в день.

После выхода статьи акции крупнейших китайских производителей видеоигр на торгах в Шанхае и Гонконге подешевели на 5-10%.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».