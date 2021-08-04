В Германии собрались ввести локдаун для невакцинированных

4 августа, 18:30

Власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Об этом со ссылкой на эксклюзивные документы сообщает таблоид Bild.

Подробностей будущей меры властей пока не приводится, но предполагается, что непривитых «не будут никуда пускать». Источник издания подчеркивает, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.

О введении нового локдауна в Германии говорили еще в конце июля. Тогдашние планы правительства уже были направлены на сокращение социальных контактов тех, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.

﻿

Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».