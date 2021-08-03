Чавушоглу: Турция столкнулась с беспрецедентной стихией

3 августа, 22:12

Турция помогает другим странам, и естественно, что она также принимает помощь других стран. Об этом во вторник заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Бушует крупный пожар. После начала пожара с нами связались ряд стран — соседние, дружеские и братские, страны Европы», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

Между тем, по словам министра, Франция заявила, что не сможет отправить самолеты в Турцию из-за наличия вероятности возникновения лесных пожаров в Испании, и отказалась от своего предложения.

По словам министра, Евросоюз обратился ко всем странам [по вопросу помощи Турции в борьбе с лесными пожарами в рамках механизма гражданской защиты ЕС], однако откликнулись лишь Хорватия, Румыния, Франция и Испания.

«Турция столкнулась с беспрецедентной для страны стихией. Мы будем вместе бороться и вместе справимся с возникшей ситуацией», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.