Чавушоглу: Турция столкнулась с беспрецедентной стихией

Турция помогает другим странам, и естественно, что она также принимает помощь других стран. Об этом во вторник заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Бушует крупный пожар. После начала пожара с нами связались ряд стран — соседние, дружеские и братские, страны Европы», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

Между тем, по словам министра, Франция заявила, что не сможет отправить самолеты в Турцию из-за наличия вероятности возникновения лесных пожаров в Испании, и отказалась от своего предложения.

По словам министра, Евросоюз обратился ко всем странам [по вопросу помощи Турции в борьбе с лесными пожарами в рамках механизма гражданской защиты ЕС], однако откликнулись лишь Хорватия, Румыния, Франция и Испания.

«Турция столкнулась с беспрецедентной для страны стихией. Мы будем вместе бороться и вместе справимся с возникшей ситуацией», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.