Власти Китая проверят всех жителей Уханя на COVID-19 для предотвращения новой вспышки

3 августа, 10:50

Китайские власти в связи с недавно выявленными местными случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии организуют тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао, передает ТАСС.

«Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро», — заявил он на пресс-конференции.

На фоне заметного ухудшения эпидемической ситуации в Китае в прилегающей к Уханю провинции Хубэй впервые за многие месяцы были выявлены лица, подхватившие инфекцию. В этом регионе насчитывается уже 14 подобных случаев (включая бессимптомных носителей), из них восемь — в Ухане.

Согласно результатам переписи населения Китая в 2021 году, население Уханя превышает 12,3 млн человек.

﻿

Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.