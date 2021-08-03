МИД Афганистана: военные Турции будут охранять в аэропорту Кабула турецких специалистов

Афганское правительство будет обеспечивать реальную безопасность аэропорта Кабула, а небольшая группа турецких солдат будет охранять турецких специалистов в сфере воздушного трафика, коммуникаций и пожарной безопасности, работающих в аэропорту. Об этом заявил глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в интервью газете «Известия».

«Давайте я проясню. Турецкое правительство не собирается обеспечивать безопасность аэропорта в Кабуле. Они предоставляют важные услуги, например, в сфере воздушного трафика, коммуникаций, пожарной безопасности. Внутри аэропорта будут их солдаты — небольшая группа людей для собственной охраны. Но реальную безопасность — как внутри, так и снаружи аэропорта — будет обеспечивать правительство Афганистана», — сказал Атмар.

Комментируя вопрос о том, что инициатива Анкары была согласована с Вашингтоном, но без консультаций с администрацией афганского президента Ашрафа Гани, министр указал, что «Турция все-таки сначала подняла этот вопрос перед Афганистаном и на самом деле страны достигли консенсуса», и лишь потом тему вынесли на обсуждение с НАТО и США. «И мой коллега в Турции — мой друг Мевлют Чавушоглу — пару недель назад заявлял, что правительство Афганистана приглашает Турцию для выполнения этой важной международной стандартной операции в аэропорту», — добавил глава МИД Афганистана.