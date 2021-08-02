Иран отрицает нападение на израильский танкер

Иран отверг обвинения в свой адрес в атаке на израильский танкер в Индийском океане.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил Иран в атаке на танкер Mercer Street, направлявшийся из Танзании в ОАЭ.

По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, заявления США и Великобритании, содержащие критику в адрес Ирана, противоречивы, в них не приводится никаких доказательств причастности Тегерана к инциденту.

«Страны, которые оказывают молчаливую поддержку атакам на иранские корабли в Красном море и международных водах, выдвигают вымышленные обвинения в адрес Ирана с явной политической предвзятостью. Если у них есть доказательства причастности Ирана к инциденту, им следовало бы предоставить», — сказал Хатибзаде (цитата по «Анадолу»).

Представитель иранского МИД заявил, что Тегеран считает присутствие иностранных сил в Персидском заливе нарушающим стабильность и безопасность региона фактором.

«Иран не будет колеблется ни секунды, когда речь идет о национальной безопасности и защите интересов. Мы дадим решительный и сильный отпор любой возможной авантюре», — подчеркнул дипломат.