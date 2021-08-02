Иран отрицает нападение на израильский танкер

2 августа, 23:17

Иран отверг обвинения в свой адрес в атаке на израильский танкер в Индийском океане.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил Иран в атаке на танкер Mercer Street, направлявшийся из Танзании в ОАЭ.

По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, заявления США и Великобритании, содержащие критику в адрес Ирана, противоречивы, в них не приводится никаких доказательств причастности Тегерана к инциденту.

«Страны, которые оказывают молчаливую поддержку атакам на иранские корабли в Красном море и международных водах, выдвигают вымышленные обвинения в адрес Ирана с явной политической предвзятостью. Если у них есть доказательства причастности Ирана к инциденту, им следовало бы предоставить», — сказал Хатибзаде (цитата по «Анадолу»).

Представитель иранского МИД заявил, что Тегеран считает присутствие иностранных сил в Персидском заливе нарушающим стабильность и безопасность региона фактором.

«Иран не будет колеблется ни секунды, когда речь идет о национальной безопасности и защите интересов. Мы дадим решительный и сильный отпор любой возможной авантюре», — подчеркнул дипломат.

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В Черном море прошли учения Украины и Грузии

2 августа, 23:46

В акватории Черного моря украинские моряки вместе с грузинскими коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии провели учения типа PASSEX. Об этом сообщает ВМС Украины в понедельник, 2 августа.

«Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и взаимосовместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций (заданий) в составе многонациональных тактических групп», – говорится в сообщении.

Во время выполнения тренировок в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, который выпал за борт, и передача грузов. Также отрабатывали практические действия по буксировке.

С украинской стороны к учению типа PASSEX был привлечен патрульный катер типа Айлед – Славянск. Грузинская сторона также задействовала катер типа Айленд – Очамчири Береговой охраны Грузии и патрульный катер Сухуми Департамента пограничной полиции.

В ВМС отметили, что все элементы учений были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.