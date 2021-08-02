Греки изнывают от аномальной жары

2 августа, 22:48

В Греции почти неделю продолжается сильная жара, на этой неделе в некоторых регионах прогнозируют температуру воздуха до +47 градусов по Цельсию. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Почти наверняка понедельник будет самым жарким днем в регионе Аттика, включающем столицу Афины, и хотя жара со вторника несколько уменьшится, температура будет оставаться очень высокой минимум до конца недели, предупреждают метеорологи.

Директор по исследованиям в Афинской обсерватории Костас Лагувардос сказал, что эта жаркая волна войдет в десятку сильнейших за последние 35 лет.

Отметив, что с 1987 года произошло 10 длительных волн жары, он добавляет, что две из них были в этом году, и они будут становиться все длиннее и чаще.

Некоторые археологические памятники по всей стране в понедельник получили распоряжение приостановить работу, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.

Жаркая погода может ухудшить ситуацию с лесными пожарами.

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Юсуф Ахлатчы: Азербайджанские братья вместе с нами

3 августа, 00:02

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы (цитата по Report).