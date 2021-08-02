В тушении лесных пожаров в Турции задействованы 16 самолетов, 9 БПЛА, 51 вертолет, 1 беспилотный вертолет, сотни единиц техники

2 августа, 16:44

За последние 5 дней в Турции локализованы либо потушены 125 из 132 очагов лесных пожаров. Семь пожаров продолжаются, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

По его словам, в тушении лесных пожаров в Турции задействованы 16 самолетов, 9 БПЛА, 51 вертолет, 1 беспилотный вертолет, сотни единиц техники, более 5 тыс. пожарных.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в свою очередь сообщил, что в связи с лесными пожарами полностью эвакуировано население восьми населенных пунктов страны.

«Только в юго-западной провинции Мугла из зоны лесных пожаров эвакуированы 10 тыс. граждан. Палатки, контейнеры и все необходимое предоставлены государством», — цитирует Сойлу Anadolu.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в свою очередь сообщил, что ни один туристический объект в стране не был эвакуирован в связи с лесными пожарами. «Были объекты, которые в качестве меры предосторожности, освобождали от постояльцев на несколько часов», — сказал министр.

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Власти России собрались запретить вывоз бензина на три месяца

2 августа, 16:59

Минэнерго России еще в пятницу, 30 июля, предложило правительству выдать поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Об этом со ссылкой заявление министра Николая Шульгинова, которое цитирует пресс-служба ведомства, сообщает «Интерфакс».

Источники агентства указывают, что речь идет об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. Представители вице-премьера Александра Новака, ответственного за энергетику, не прокомментировали эти сведения.

При этом за несколько часов до этого сообщения Новак рассказал журналистам, что Минэнерго не устраивает динамика биржевых цен на бензин и вариант запрета экспорта сохраняется.