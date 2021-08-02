Испания отправляет 3 самолета в Турцию для борьбы с лесными пожарами

Испания отправляет три самолета в Турцию для помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщил МИД страны.

В частности, в город Даламан (провинция Мугла) уже в понедельник должен прибыть транспортный самолет, а во вторник утром — два самолета-амфибии. В Турцию направятся также 27 военных – 22 члена экипажей и пять специалистов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.

«Этой поддержкой… правительство Испании хочет выразить свою солидарность жертвам этой ужасной катастрофы, Турции и специалистам, которые борются с распространением огня», — говорится в сообщении испанского МИД.