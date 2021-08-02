Сына Байдена наградили медалью в Косово

Президент Республики Косово Вьоса Османи-Садриу посмертно наградила президентской медалью скончавшегося в 2015 году Бо Байдена, сына президента США Джозефа Байдена. Этот жест — благодарность за его работу в Косове после войны, пишет Reuters.

Сын нынешнего главы США был прокурором и участвовал в американской программе по обучению прокуроров в непризнанной республике вскоре после окончания войны 1998-1999 годов. «То, что США и американский народ сделал для нашей страны, для нашей свободы, для нашего права на существование, выходит за рамки любого партнерства среди всех стран мира», — заявила Османи.

После ее слов на церемонии в Приштине включили благодарственную речь американского президента, заранее записанную на видео. Байден заявил, что его сын был «влюблен» в Косово и поэтому работал на благо региона искренне и от души. В 2016 году, после смерти сына, в Косове открыли мемориал в память о Бо Байдене и назвали его именем дорогу, которая ранее вела к американской военной базе.

Мемориал Байдена — не единственный памятник американскому деятелю на косовской земле. В 2009 году в Приштине поставили бронзовую статую Биллу Клинтону, американскому президенту, организовавшему вторжение НАТО в Югославию в 1999 году.