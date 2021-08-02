Сына Байдена наградили медалью в Косово

2 августа, 18:30

Президент Республики Косово Вьоса Османи-Садриу посмертно наградила президентской медалью скончавшегося в 2015 году Бо Байдена, сына президента США Джозефа Байдена. Этот жест — благодарность за его работу в Косове после войны, пишет Reuters.

Сын нынешнего главы США был прокурором и участвовал в американской программе по обучению прокуроров в непризнанной республике вскоре после окончания войны 1998-1999 годов. «То, что США и американский народ сделал для нашей страны, для нашей свободы, для нашего права на существование, выходит за рамки любого партнерства среди всех стран мира», — заявила Османи.

После ее слов на церемонии в Приштине включили благодарственную речь американского президента, заранее записанную на видео. Байден заявил, что его сын был «влюблен» в Косово и поэтому работал на благо региона искренне и от души. В 2016 году, после смерти сына, в Косове открыли мемориал в память о Бо Байдене и назвали его именем дорогу, которая ранее вела к американской военной базе.

Мемориал Байдена — не единственный памятник американскому деятелю на косовской земле. В 2009 году в Приштине поставили бронзовую статую Биллу Клинтону, американскому президенту, организовавшему вторжение НАТО в Югославию в 1999 году.

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Эксперты VMedia разоблачают мегафейки армянской пропаганды: видео

2 августа, 20:37

Youtube-канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов». Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»