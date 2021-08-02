Илон Маск раскритиковал Apple

Предприниматель Илон Маск встал на сторону Epic Games в споре компании с Apple. Соответствующая публикация появилась в Twitter Маска.

Основатель Tesla и SpaceX заявил, что сборы магазина App Store являются фактически глобальным налогом на интернет. «Epic правы», — заключил Маск.

В серии твитов американский предприниматель продолжил критиковать Apple. Маск объяснил, что любит и пользуется продуктами IT-гиганта, однако считает сборы в размере 30 процентов завышенными. По его словам, подобный налог, не подразумевающий «никаких действий со стороны Apple», выглядит совершенно неразумным. «Epic не стала бы обрабатывать внутриигровые платежи напрямую, если бы считала сборы Apple справедливыми», — отметил Маск.

Также предприниматель заметил, что обычно давление со стороны конкурентов способствует снижению комиссии, однако у Apple и Android есть дуополия на рынке смартфонов. «Действующий налог в размере 30 процентов, взимаемый Apple, скрыт от ее пользователей, иначе это бы вызвало протест среди них», — подытожил основатель Tesla и SpaceX.

В конце июля Илон Маск обвинил Apple в нечестных действиях на рынке. Закрытый магазин App Store предприниматель назвал «огороженным садом, используемым для избиения конкурентов».