Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

2 августа, 18:00

Дом лидера группы Nirvana Курта Кобейна в штате Вашингтон (США) признали объектом культурного наследия, сообщает New York Post.

Вероятнее всего, в 140-метровом коттедже откроют музей.

Кобейн проживал в скромном доме в городе Абердине в 1968-1984 годах. В настоящее время коттедж принадлежит Ли Бэйкону. Районные правила не позволяют организовать в особняке постоянно действующий музей, поэтому владелец намерен проводить там частные экскурсии. Бэйкон и его супруга Даниэль купили дом у родственников Кобейна в 2018-м, заплатив 225 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей).

Восстановить историческую обстановку в коттедже помогает сестра музыканта Ким Кобейн. «Я с удовольствием участвую, вношу свой вклад, — заявила она. — Я счастлива, что Ли и Дэни взялись за это три года назад».

Перед историческим домом планируется установить памятную доску, рассказал владелец. «Она будет адресована кому-то в будущем, кому-то, кто через 20 лет захочет познакомиться с Куртом, — пояснил он. — Мы хотим создать ее для того, кто вообще не знает ничего ни о нем самом, ни о его деяниях».

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В рейтинге ФИДЕ Азербайджан опередил Армению

2 августа, 20:53

Азербайджан опередил Армению в обновленном рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщает Sputnik Азербайджан.

В новом августовском рейтинге ФИДЕ в списке шахматных держав Азербайджан поднялся с седьмого на шестое место, сместив с этой позиции Армению. В активе Азербайджана сейчас 2657 пунктов (средний рейтинг десяти ведущих шахматистов страны), в то время как у Армении этот показатель составляет 2654 пункта.