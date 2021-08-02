В Афганистане поддержали предложение об охране аэропорта Кабула Турцией

Согласно мнению большинства, спорт давно уже потерял статус миротворца, и сегодня это та же война, только не на поле боя, а на арене, где продолжается ярая борьба за политические амбиции лидеров крупных мировых держав. И прослеживая Олимпиаду в Токио, лишний раз убеждаешься в правоте этого мнения: война за мировое лидерство идет не на жизнь, а на смерть. До конца токийской Олимпиады остается всего 6 дней, события будут разворачиваться по нарастающей, и судя по всему, мы на пороге грандиозного политического скандала, который, несомненно, разразится: тут и допинг припомнят, и грязный «политический имидж» некоторых стран, и так далее.

Если посмотреть таблицу медалей и достижений, то неудивительно, что на первых лидирующих местах акулы спорта: в медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте — Япония (17-5-8), на третьем — США (16-17-13). Россия располагается на четвёртой позиции: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

Далее следуют: Австралия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Нидерланды и Новая Зеландия.

К сожалению великому, спортсмены из Азербайджана отнюдь не порадовали нас олимпийскими достижениями. Страна, посылая своих спортсменов в Токио, искренне надеялась на то, что они покажут класс и привезут в страну несколько комплектов медалей. Но что-то пошло не так. Правда, не совсем без медалей: украинка Ирина Киндзерская выступающая в тяжёлой весовой категории свыше 78 кг, взяла бронзовую медаль. Отметим, что Киндзерская — призёрка чемпионата мира (2017) и Европейских игр (2019), серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов Европы. Лорен Альфонсо Домингес, азербайджанский боксёр кубинского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории, тоже завоевал бронзу. Отметим, Домингес — победитель Европейских игр 2019 года в Минске.

23 спортсмена из Азербайджана на сегодняшний день уже покинули Олимпиаду (в том числе и несколько велосипедистов – из-за положительного теста на коронавирус).

Но давайте вернемся в 2019 год, и посмотрим на результаты.

Азербайджанские спортсмены в течение 2019 года на международных соревнованиях в общей сложности завоевали 775 медалей, почти половина из которых приходилась именно на олимпийские виды спорта. Но промониторив списки спортсменов, отправившихся на Олимпиаду в Токио, мы не нашли практически никого из тех, кто был объявлен лучшим в Олимпийских видах спорта в 2019 году.

Согласно комментариям, полученным сотрудником «Минвала» у азербайджанских спортсменов, основной причиной неудачного олимпийского сезона для Азербайджана, прежде всего, послужила пандемия коронавируса, и, соответственно, невозможность пройти приличную подготовку для участия в столь серьезном спортивном мероприятии.

Вторая причина – ставка на спортсменов иностранного происхождения: заплатить подготовленному спортсмену-иностранцу гораздо проще, чем выпестовать местные кадры. Деньги госказна выделяет, и немалые, но в федерациях царит коррупция, на первом плане – финансовые амбиции, которые отнюдь не в пользу спортивных достижений. Командные виды спорта в Азербайджане слабые, больше превалируют индивидуальные. Если есть хороший спонсор, то, соответственно, есть надежда на то, что спортсмены пройдут хорошую подготовку, если же спонсора нет, то члены федераций испытывают постоянную нужду в спортинвентаре, необходимом для тренировок. Отмечался и факт практически полного игнора прогрессивных и подающих надежды молодых спортсменов, которые при должной подготовке могли бы принести стране олимпийскую славу.

Отметим, что комментарии для данной заметки спортсмены давали с одним условием: оставаться инкогнито, так как в противном случае их ждут еще большие проблемы – вплоть до исключения из федераций.

А ведь еще в 2014 году Азербайджан стал первой страной, подписавшей «Европейскую конвенцию по манипуляции спортивными мероприятиями». Тогда чиновники заявили, что коррупции в азербайджанском спорте нет, и права спортсменов защищаются на самом высоком уровне. Но дальше подписания Конвенции дело не пошло. И печальные показатели наших спортсменов на Олимпиаде в Токио – лучшее доказательство фактов, озвученных комментаторами. Конечно же, есть чем гордиться, ведь в турнирной таблице Кот-д’Ивуар и Филиппины намного ниже нас. Да и Аргентину мы обогнали, и Кувейт, и Малайзию. Но это не просто сарказм, а смех сквозь слезы.

Яна Мадатова