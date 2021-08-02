Тель-Авив: Иран счел танкер Mercer Street целью, связанной с Израилем

Атака на танкер MT Mercer Street 29 июля была организована Ираном, уверены в Вашингтоне. Администрация США проводит консультации со своими союзниками, чтобы выработать «подобающий ответ» на это нападение, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает DW.

На основании анализа имеющихся доказательств американцы пришли к выводу, что по судну ударили начиненные взрывчаткой иранские беспилотники.

В свою очередь Великобритания осуждает преднамеренное нападение Ирана на нефтяной танкер в Индийском океане, заявили ранее в тот же день в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства. В Лондоне считают, что Иран «с большой долей вероятности» атаковал судно при помощи беспилотников.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о доказательствах вины Ирана, которые имеются у израильской разведки. По словам Беннета, Иран счел танкер целью, связанной с Израилем.

29 июля неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки на судно погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании.