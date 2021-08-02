Тель-Авив: Иран счел танкер Mercer Street целью, связанной с Израилем

2 августа, 10:26

Атака на танкер MT Mercer Street 29 июля была организована Ираном, уверены в Вашингтоне. Администрация США проводит консультации со своими союзниками, чтобы выработать «подобающий ответ» на это нападение, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает DW.

На основании анализа имеющихся доказательств американцы пришли к выводу, что по судну ударили начиненные взрывчаткой иранские беспилотники.

В свою очередь Великобритания осуждает преднамеренное нападение Ирана на нефтяной танкер в Индийском океане, заявили ранее в тот же день в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства. В Лондоне считают, что Иран «с большой долей вероятности» атаковал судно при помощи беспилотников.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о доказательствах вины Ирана, которые имеются у израильской разведки. По словам Беннета, Иран счел танкер целью, связанной с Израилем.

29 июля неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки на судно погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании.

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Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

2 августа, 12:29

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, передает Sputnik Армения.

На выборах 20 июня победу одержала партия «Гражданский договор», во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.