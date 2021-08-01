Иран отрицает нападение на танкер Mercer Street

2 августа, 00:45

Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе», — цитирует его слова «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа — подданный Британии и гражданин Румынии.

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Где на Земле лучше пережить глобальную катастрофу

2 августа, 01:00

Специалисты из Великобритании перечисли страны, в которых лучше всего можно пережить глобальную катастрофу. По мнению экспертов, это — Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Информацию распространяет «Вокруг света» со ссылкой на The Gardian.

Исследователи полагают, что коллапс может возникнуть в результате серьезного финансового кризиса, климатической катастрофы, уничтожения природы, в результате еще более серьезной пандемии, нежели чем COVID-19, или комбинации всех перечисленных потрясений.

В качестве критериев оценки стран, готовых к апокалипсису, ученые оценивали такие показатели, как: способность выращивать продукты питания для своего населения, защищать границы от массовой миграции и поддерживать электрическую сеть, а также некоторые производственные мощности.

В результате исследования на первом месте оказались острова в регионах с умеренным климатом и низкой плотностью населения. Как отмечают эксперты, для них стало неожиданностью, что Великобритания заняла лидирующие позиции в исследовании. Эта страна имеет высокую плотность населения, не слишком быстро развивает возобновляемые источники энергии, и только 50% продуктов питания там собственного производства.

Наибольшим потенциалом в случае коллапса обладает Новая Зеландия, благодаря своей геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильным сельскохозяйственным угодьям и низкой плотности населения.