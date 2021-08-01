Иран отрицает нападение на танкер Mercer Street

Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе», — цитирует его слова «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа — подданный Британии и гражданин Румынии.