Раиси утвердят в должности президента Ирана 3 августа

Церемония утверждения в должности новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси в присутствии верховного духовного лидера аятоллы Али Хаменеи и официальных лиц страны пройдет 3 августа в Тегеране.
Верховный лидер Ирана во вторник утвердит в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси, сообщает IRNA со ссылкой на сайт Хаменеи.
Церемония начнется в 10:30 по местному времени (10 часов по бак.вр.) в хосейние имама Хомейни.
Глава МВД на этой церемонии представит доклад о процессе проведения президентских выборов в Иране.
Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в Иране Эбрахима Раиси назначена на 17:00 (16:30 по бак.вр.) 5 августа.
Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов избирателей.