Раиси утвердят в должности президента Ирана 3 августа

2 августа, 00:16

Церемония утверждения в должности новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси в присутствии верховного духовного лидера аятоллы Али Хаменеи и официальных лиц страны пройдет 3 августа в Тегеране.

Верховный лидер Ирана во вторник утвердит в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси, сообщает IRNA со ссылкой на сайт Хаменеи.

Церемония начнется в 10:30 по местному времени (10 часов по бак.вр.) в хосейние имама Хомейни.

Глава МВД на этой церемонии представит доклад о процессе проведения президентских выборов в Иране.

Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в Иране Эбрахима Раиси назначена на 17:00 (16:30 по бак.вр.) 5 августа.

Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов избирателей.

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Где на Земле лучше пережить глобальную катастрофу

2 августа, 01:00

Специалисты из Великобритании перечисли страны, в которых лучше всего можно пережить глобальную катастрофу. По мнению экспертов, это — Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Информацию распространяет «Вокруг света» со ссылкой на The Gardian.

Исследователи полагают, что коллапс может возникнуть в результате серьезного финансового кризиса, климатической катастрофы, уничтожения природы, в результате еще более серьезной пандемии, нежели чем COVID-19, или комбинации всех перечисленных потрясений.

В качестве критериев оценки стран, готовых к апокалипсису, ученые оценивали такие показатели, как: способность выращивать продукты питания для своего населения, защищать границы от массовой миграции и поддерживать электрическую сеть, а также некоторые производственные мощности.

В результате исследования на первом месте оказались острова в регионах с умеренным климатом и низкой плотностью населения. Как отмечают эксперты, для них стало неожиданностью, что Великобритания заняла лидирующие позиции в исследовании. Эта страна имеет высокую плотность населения, не слишком быстро развивает возобновляемые источники энергии, и только 50% продуктов питания там собственного производства.

Наибольшим потенциалом в случае коллапса обладает Новая Зеландия, благодаря своей геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильным сельскохозяйственным угодьям и низкой плотности населения.