17 человек пострадали в двух автоавариях в Германии

1 августа, 17:02

Не менее 17 человек получили ранения в результате двух аварий, произошедших в субботу вечером на трассе А31 недалеко от города Дорстен в земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Первая авария произошла около 17:40 по местному времени. У автомобиля, двигавшегося по трассе, лопнула шина, после чего он выехал на встречную полосу и ударился об ограждение. От удара автомобиль вынесло на правую полосу, где он столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали восемь человек.

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Наши пожарные продолжают борьбу с возгоранием в Турции: фото, видео

1 августа, 18:29

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа противопожарных сил МЧС страны отправилась в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения.

Прибывшая ранее в страну первая группа пожарных, разделенная на две группы, в настоящее время потушила пламя еще в одном селе района Мармарис (Мугла), сообщает МЧС Азербайджана.