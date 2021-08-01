Внешний туризм в Стамбуле достиг рекорда за 16 месяцев

С началом процесса нормализации в Турции внешний туризм в Стамбуле ускорил темпы восстановления. В июне турецкий мегаполис посетил 684 621 иностранный турист, что является рекордным показателем за последние 16 месяцев.

В целом в первом полугодии город посетило 2 720 283 иностранных туриста, свидетельствуют данные местного управления культуры и туризма провинции Стамбул.

Из общего числа иностранных туристов, посетивших Стамбул в июне, 681 382 человека прибыли в мегаполис воздушным транспортом, 3 239 – морским, уточняет «Анадолу».

Наибольший турпоток зафиксирован из Германии — 70 989 человек, или 10,37 процента. Далее следуют Иран — 54 351, США — 39 500, Украина — 31 210, Ирак — 29 567, Франция — 28 023, Россия — 21 014, Иордания — 20 860, Узбекистан — 19 554, Нидерланды — 17 113, Кувейт — 16 604, Ливия — 16 462, Азербайджан — 15 721, Израиль — 14 943, Швеция — 12 665 туристов.

Всего в июне Стамбул посетили иностранные туристы из 190 стран.