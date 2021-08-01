В Германии пройдет суд над столетним охранником концлагеря

Бывший охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен, где погибли около 20 тысяч человек, предстанет перед судом в возрасте 100 лет, сообщает газета Welt.

По её данным, судебный процесс начнется в октябре этого года. Мужчина служил охранником в концлагере с 1942 года по 1945 год.

Как сообщил изданию председатель суда Франк Штарк, сам подсудимый будет участвовать в процессе от 2 до 2,5 часов в день. Имя охранника и конкретные обвинения издание не уточняет.

Заксенхаузен находится к северу от Берлина. За все время в концлагере содержались около 200 тысяч человек.