Заведующий Лесным управлением района Мугла выразил признательность пожарным из Азербайджана

1 августа, 11:14

«Сегодня третий день тушения пожаров в лесах Муглы, и мы взяли огонь под контроль».

Об этом сообщил АПА заведующий Лесным управлением района Мугла Турции Ясин Япрак.

Ясин Япрак сообщил, что, по предварительным данным, пожаром было охвачено примерно 1500 га лесов: «Подробности будут доступны после тушения пожара. К счастью, у нас потерь не много.

Было эвакуировано 3 села. В каждом из этих сел было повреждено 4-5 домов. В первый день пожара один из наших граждан погиб, помогая пожарным. Упокой Аллах его душу. Возгорание частично взято под контроль. Думаем, что к концу дня мы будем полностью контролировать огонь».

Ясин Япрак выразил особую признательность пожарным из Азербайджана.

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С завтрашнего дня детсады в Баку переходят на систему электронного приема

1 августа, 11:30

С 9:00 2 августа 2021 года будет активирован сайт «bakibagcayagebul.edu.az» и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку. Сайт «bakibagcayagebul.edu.az» создан для электронного приема детей в детские сады, на нем размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия «22-24» для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.