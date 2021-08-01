Заведующий Лесным управлением района Мугла выразил признательность пожарным из Азербайджана

«Сегодня третий день тушения пожаров в лесах Муглы, и мы взяли огонь под контроль».

Об этом сообщил АПА заведующий Лесным управлением района Мугла Турции Ясин Япрак.

Ясин Япрак сообщил, что, по предварительным данным, пожаром было охвачено примерно 1500 га лесов: «Подробности будут доступны после тушения пожара. К счастью, у нас потерь не много.

Было эвакуировано 3 села. В каждом из этих сел было повреждено 4-5 домов. В первый день пожара один из наших граждан погиб, помогая пожарным. Упокой Аллах его душу. Возгорание частично взято под контроль. Думаем, что к концу дня мы будем полностью контролировать огонь».

Ясин Япрак выразил особую признательность пожарным из Азербайджана.