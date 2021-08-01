В Турции локализованы 98 из 107 очагов лесных пожаров

За последние 3-4 дня в Турции вспыхнули 107 лесных пожаров, 98 из них удалось взять под контроль, 9 продолжаются, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Anadolu.

Министр отметил, что начиная с 1 августа после полудня влажность воздуха в стране понизится до 10% и «в связи с этим необходимо быть еще более внимательными».

Пакдемирли также подчеркнул, что локализовать 98 из 107 лесных пожаров не каждому под силу.

«Мы все были свидетелями того, что в таких развитых странах, как США или Россия, на протяжении нескольких дней или даже месяцев, бывало и по полгода, не могли потушить лесные пожары. Хочу обратиться также к недоброжелателям в социальных сетях и политике. Турция действительно одна из самых успешных стран в мире в области тушения лесных пожаров. Что бы вы ни говорили, вы не сможете препятствовать нашей борьбе», — сказал министр.