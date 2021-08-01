В Турции локализованы 98 из 107 очагов лесных пожаров

1 августа, 11:00

За последние 3-4 дня в Турции вспыхнули 107 лесных пожаров, 98 из них удалось взять под контроль, 9 продолжаются, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Anadolu.

Министр отметил, что начиная с 1 августа после полудня влажность воздуха в стране понизится до 10% и «в связи с этим необходимо быть еще более внимательными».

Пакдемирли также подчеркнул, что локализовать 98 из 107 лесных пожаров не каждому под силу.

«Мы все были свидетелями того, что в таких развитых странах, как США или Россия, на протяжении нескольких дней или даже месяцев, бывало и по полгода, не могли потушить лесные пожары. Хочу обратиться также к недоброжелателям в социальных сетях и политике. Турция действительно одна из самых успешных стран в мире в области тушения лесных пожаров. Что бы вы ни говорили, вы не сможете препятствовать нашей борьбе», — сказал министр.

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С завтрашнего дня детсады в Баку переходят на систему электронного приема

1 августа, 11:30

С 9:00 2 августа 2021 года будет активирован сайт «bakibagcayagebul.edu.az» и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку. Сайт «bakibagcayagebul.edu.az» создан для электронного приема детей в детские сады, на нем размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия «22-24» для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.