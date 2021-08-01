Сын Каддафи намерен вернуться в политику

1 августа, 10:45

Сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи, который исчез шесть лет назад и считался умершим, дал интервью и объявил о своём намерении вернуться в политику, сообщает The New York Times.

Саиф аль-Ислам Каддафи всё ещё разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, однако это не помешало ему заявить о планах объединить Ливию во главе «зелёного движения» своего отца. В своих первых публичных выступлениях с тех пор, как суд страны приговорил его к смертной казни в 2015 году, он заявил, что получит широкую поддержку со стороны ливийской общественности, которой надоели политики, пытающиеся установить контроль над страной.

«Сильное правительство не в их интересах. Вот почему они боятся выборов. Они против идеи государства, правительства, легитимность которого исходит от народа», — отметил сын Каддафи в беседе с газетой.

Саиф аль-Ислам Каддафи не уточнил свои политические амбиции и уклонился от вопроса, планирует ли он баллотироваться в президенты на выборах в Ливии, которые должны состояться в декабре.

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С завтрашнего дня детсады в Баку переходят на систему электронного приема

1 августа, 11:30

С 9:00 2 августа 2021 года будет активирован сайт «bakibagcayagebul.edu.az» и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку. Сайт «bakibagcayagebul.edu.az» создан для электронного приема детей в детские сады, на нем размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия «22-24» для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.