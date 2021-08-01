По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь

1 августа, 09:30

Три ракеты были выпущены за ночь по аэропорту афганского Кандагара, все рейсы из воздушной гавани отменены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу аэропорта Масуда Пуштуна.

«Прошлой ночью по аэропорту были выпущены три ракеты, две из них попали на взлетно-посадочную полосу… В связи с этим были отменены все рейсы из аэропорта», — сообщил Пуштун.

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С завтрашнего дня детсады в Баку переходят на систему электронного приема

1 августа, 11:30

С 9:00 2 августа 2021 года будет активирован сайт «bakibagcayagebul.edu.az» и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку. Сайт «bakibagcayagebul.edu.az» создан для электронного приема детей в детские сады, на нем размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия «22-24» для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.