Эрдоган: Жители зоны бедствия получат всю необходимую помощь

На экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около 6 млн долларов), сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья.

«Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учетом особенностей архитектуры регионов», — сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что по состоянию на вечер субботы 31 июля большинство очагов лесных пожаров уже локализованы и потушены.

Глава государства напомнил, что на помощь Турции самолеты выслали Украина, Россия, Азербайджана и Иран, пишет Анадолу.