Во Франции начались массовые демонстрации против обязательной вакцинации

Демонстрации противников обязательной вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков начались в субботу во многих городах по всей Франции. В Париже было заявлено четыре протестных марша, и их участники уже начали прибывать в заранее объявленные точки сбора, передает ТАСС.

Один из кортежей должен стартовать в 14:00 от метро Вилье в сторону площади Бастилии и пройдет близко к Елисейским полям. Однако повторения погромов 2019 года, как и мирных акций с яркими плакатами, на главном торговом проспекте французской столицы ожидать не стоит. За соблюдением уже давно действующего запрета на проведение маршей на Елисейских полях будут следить многочисленные отряды полиции, которые с самого утра расположились в этом районе. В общей сложности обеспечивать порядок на манифестациях в Париже будут около 3 тыс. полицейских и жандармов.

Еще два марша, предположительно, объединятся в один в районе Лувра и проследуют к зданию Министерства социальных дел и здравоохранения Франции. Четвертую манифестацию организует глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал сторонников собраться в 14:30 у вокзала Монпарнас и также проследовать к зданию Минздрава.