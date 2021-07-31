Власти Экваториальной Гвинеи отпустили французских военных

Шесть военнослужащих Франции, задержанных после экстренной посадки их вертолета близ города Бата в Экваториальной Гвинее, получили разрешение покинуть страну. Об этом сообщаетAgence France-Presse со ссылкой на представителя Главного штаба вооруженных сил страны полковника Паскаля Ианни.

«Вертолет, который был заблокирован в Бате, недавно приземлился в Либервиле. Шесть военных прибыли туда в пятницу в 22:00 вместе с вертолетом», — заявил он.

В четверг государственная радиостанция Экваториальной Гвинеи TVGE сообщила о задержании шести французских военнослужащих после того, как французский военный вертолет без разрешения приземлился в районе города Бата. Как уточнили в Главном штабе ВС Франции, это была вынужденная посадка из-за нехватки топлива.

В Министерстве гражданской авиации Экваториальной Гвинеи в свою очередь сообщили, что данное воздушное судно не получало разрешение на пролет через воздушное пространство страны и на посадку в аэропорту Баты. Власти заявили о серьезном нарушении международных авиационных стандартов, провокации и покушении на национальную безопасность.