В Турции локализованы 88 из 98 лестных пожаров

31 июля, 12:45

Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции.

Об этом сообщил в субботу министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли, передает «Анадолу».

«В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо потушены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается», — написал министр в Twitter.

Министр пояснил, что речь идет об одном лесном пожаре в провинции Адана, трех – в Анталье, трех — в Мерсине, двух – в Мугле и одном в Османийе.

В тушении лесных пожаров задействованы 45 вертолетов, 6 самолетов, тысячи пожарных машин.

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Россия направит в Турцию авиагруппировку для борьбы с пожарами

31 июля, 15:10

В Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники, сообщает МЧС РФ.

«В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее администрация турецкого президента сообщила, что из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.